Advertising

orizzontescuola : Global Student Prize 2021, l’italiano Mirko Cazzato tra i migliori dieci al mondo - manduriaoggi : #Attualità - #Un italiano tra i 10 studenti più impattanti: al mondo in lizza per 100mila dollari il salentino Mirk… - RCBonometti : Complimenti a Mirko Cazzato, scelto fra i 10 migliori studenti al mondo per il -

Ultime Notizie dalla rete : Global Student

Corriere della Sera

Lei è il solo italiano tra i 50 finalisti al mondo delPrize, una sorta di Nobel per gli studenti che si impegnano nel sociale. Emozionato? "Sono fiero di rappresentare l'Italia. Se a ...The event has helped built the largest communication platform forinnovation and ... CollegeInnovation, Entrepreneurship Competition has become an important carrier for deepening the ...Dai primi 50 è passato ai primi 10 studenti migliori al mondo. Si tratta del salentino Mirko Cazzato, studente della WeDo Academy di Lecce, scelto fra i 10 finalisti per il Global ...LECCE - Lo studente pugliese Mirko Cazzato è uno dei 10 studenti al mondo ad aver superato le doppie selezioni internazionali (3.500 candidature di 94 nazioni) qualificandosi prima nella Top50 e oggi ...