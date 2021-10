Galles | Brooks | “Ho un linfoma di Hodgkin ma sono fiducioso”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il dramma di David: ha un tumore. Il calciatore del Bournemouth e della nazionalee ha scoperto di avere ildial secondo stadio. Il 24enne ha scoperto il tumore linfatico durante le analisi effettuate con la sua Nazionale. “Questo è un messaggio davvero molto difficile da scrivere per me. Mi hanno diagnosticato undial secondo stadio – ha scritto il calciatore in un post su Instagram -. Inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana. Anche se è stato uno shock per me e per la mia famiglia, la prognosi è positiva eche mi riprenderò completamente e tornerò presto in campo“. La diagnosi, non certo facile da digerire, è però arrivata precocemente, dando molte più possibilità di ...