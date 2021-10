Fratelli Bianchi, dai cellullari altri elementi inquietanti: «Uccidevano e facevano soffrire gli animali» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Spuntano nuovi elementi sul caso dei Fratelli Bianchi e dell’omicidio di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni picchiato brutalmente e ucciso in un parcheggio di fronte al pub “Due di Picche” in largo Oberdan, a Colleferro nel 2020. Adesso, a seguito di indagini integrative disposte dai PM, sono stati passati al vaglio diversi smartphone dei “gemelli” dai quali sono emersi ulteriori aspetti inquietanti in merito alla loro personalità. Nei cellulari sono stati trovati video di in cui i Bianchi si “divertirebbero” anche a uccidere degli animali con particolare crudeltà. Lo riporta oggi Repubblica. Leggi anche: Willy Monteiro oggi avrebbe compiuto 22 anni: inaugurato un parco a suo nome In particolare viene citata una relazione dei Carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti. In un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Spuntano nuovisul caso deie dell’omicidio di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni picchiato brutalmente e ucciso in un parcheggio di fronte al pub “Due di Picche” in largo Oberdan, a Colleferro nel 2020. Adesso, a seguito di indagini integrative disposte dai PM, sono stati passati al vaglio diversi smartphone dei “gemelli” dai quali sono emersi ulteriori aspettiin merito alla loro personalità. Nei cellulari sono stati trovati video di in cui isi “divertirebbero” anche a uccidere deglicon particolare crudeltà. Lo riporta oggi Repubblica. Leggi anche: Willy Monteiro oggi avrebbe compiuto 22 anni: inaugurato un parco a suo nome In particolare viene citata una relazione dei Carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti. In un ...

