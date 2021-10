Fortemente con i libri: Raiz presenta a Pomigliano d'Arco "Il bacio di Brianna" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15 ottobre al 16 dicembre 2021, presso la Biblioteca Comunale di Pomigliano d'Arco, si svolgerà la rassegna letteraria "Fortemente con i libri" a cura dell'Associazione culturale "For Children" e del Centro letterario "Leggimi Forte" con il patrocinio e il contributo del Comune di Pomigliano d'Arco. Il programma prevede una serie di incontri letterari in cui, oltre alla lettura, verrà dato grande spazio alla socializzazione e allo scambio culturale. Il primo appuntamento è per venerdì 15 ottobre alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale in Corso Umberto I, 101, che ospiterà Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, con la presentazione del suo primo libro "Il bacio di Brianna" (Mondadori). A dialogare con l'autore Susy ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15 ottobre al 16 dicembre 2021, presso la Biblioteca Comunale did', si svolgerà la rassegna letteraria "con i" a cura dell'Associazione culturale "For Children" e del Centro letterario "Leggimi Forte" con il patrocinio e il contributo del Comune did'. Il programma prevede una serie di incontri letterari in cui, oltre alla lettura, verrà dato grande spazio alla socializzazione e allo scambio culturale. Il primo appuntamento è per venerdì 15 ottobre alle 18.30 presso la Biblioteca Comunale in Corso Umberto I, 101, che ospiterà Gennaro Della Volpe, in arte, con lazione del suo primo libro "Ildi" (Mondadori). A dialogare con l'autore Susy ...

