Finalmente una bella notizia per Inzaghi: "Sono pronto" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Buone notizie per Inzaghi: Correa ha smaltito l'affaticamento muscolare rimediato nei giorni scorsi e punta ad esserci contro la Lazio. Poche parole per rassicurare il proprio allenatore ed i tifosi. Joaquin Correa punta ad esserci nella sfida che vedrà l'Inter affrontare la Lazio, in programma sabato alle ore 18. L'argentino, attualmente impegnato con la sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

