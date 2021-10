Extracomunitari ammassati in condizioni disumane | il sindaco | “Tolleranza zero”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Marzano sul Sarno (Sa) – Irregolariin tuguri e garage, sono partiti i controlli sul territorio comunale di San Marzano sul Sarno. Dall’alba di ieri mattina, il personale del comando di polizia locale, in un’attività congiunta con i militari della locale stazione dei carabinieri, hanno effettuato nel centro storico dei sopralluoghi al fine di verificare il fenomeno del sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione, nonché quello dell’occupazione di altri locali ad uso abitativo. In particolare, in via Veneto, veniva riscontrato che un nucleo abitativo di cittadini, dimorava presso immobili sprovvisti dei requisiti igienico sanitari dei locali ad uso abitativo in violazione di ogni norma. Inoltre, alcuni occupanti degli immobili sono risultati non in regola con il permesso ...