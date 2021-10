Emilia Clarke, Michael Shannon e Dane DeHaan nel biopic su Joseph McCarthy (Di giovedì 14 ottobre 2021) Emilia Clarke, Michael Shannon e Dane DeHaan nel cast del biopic su Joseph McCarthy, ambizioso politico americano responsabile della caccia alle streghe di Hollywood. Joseph McCarthy è uno dei politici più famosi della storia degli Stati Uniti: adesso è in arrivo un nuovo biopic dedicato alla sua figura che si intitolerà semplicemente McCarthy e vedrà protagonisti Michael Shannon nel ruolo del politico, Emilia Clarke e Dane DeHaan. McCarthy sarà diretto dal regista di The Painted Bird Václav Marhoul, la sceneggiatura è firmata da Tom O'Connor. Anche ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021)nel cast delsu, ambizioso politico americano responsabile della caccia alle streghe di Hollywood.è uno dei politici più famosi della storia degli Stati Uniti: adesso è in arrivo un nuovodedicato alla sua figura che si intitolerà semplicementee vedrà protagonistinel ruolo del politico,sarà diretto dal regista di The Painted Bird Václav Marhoul, la sceneggiatura è firmata da Tom O'Connor. Anche ...

