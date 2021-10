“È il momento di dirlo”. Ambra Angiolini, tutta la verità dopo l’addio di Max Allegri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continua a tenere banco la vicenda legata ad Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, che si sono lasciati definitivamente. Era stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini a dare in esclusiva la brutta notizia, poi lei lo ha praticamente confermato a ‘Striscia la Notizia’, dove ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Adesso è tornata nuovamente a parlare in queste ore e ha fatto affermazioni pungenti ad un’emittente radiofonica, che potrebbe innescare comunque ulteriori e clamorose polemiche. A ‘Striscia la Notizia’ l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra… ora posso dormire con lui”. Una battutina, niente di più… ma se leggiamo tra le righe sembra chiaro che il rapporto tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Continua a tenere banco la vicenda legata ade Massimiliano, che si sono lasciati definitivamente. Era stato il settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini a dare in esclusiva la brutta notizia, poi lei lo ha praticamente confermato a ‘Striscia la Notizia’, dove ha ricevuto il Tapiro d’oro da Valerio Staffelli. Adesso è tornata nuovamente a parlare in queste ore e ha fatto affermazioni pungenti ad un’emittente radiofonica, che potrebbe innescare comunque ulteriori e clamorose polemiche. A ‘Striscia la Notizia’ l’ex volto di Non è la Rai ci scherza su: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra… ora posso dormire con lui”. Una battutina, niente di più… ma se leggiamo tra le righe sembra chiaro che il rapporto trae Massimilianosia ...

