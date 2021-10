Dora Lagreca e l’amore tossico per il suo Antonio | gelosie | accuse e poi la tragedia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Le amiche dici mettono la faccia e non hanno dubbi: la relazione tra lei e il Capasso era tossica. E non si tratta di deduzioni ma di racconti chefaceva alle sue amiche. Racconti dei quali ci sono tracce sui cellulari, nelle tante chat che la ragazza si scambiava con le amiche, si confidava, parlando spesso anche in dialetto per spiegare tutto quello che provava. Non stava bene con il ragazzo ma dopo le litigate che avevano tornava comunque da lui. Eppure era una storia che andava avanti da meno di un anno, perchènon ha messo un punto? Anche gli amici del fidanzato dihanno qualcosa da dire, e raccontano che era lei quella gelosa. E allora che cosa è successo davvero la sera in cui la ragazza è precipitata, completamente nuda, dal balcone della mansarda dove viveva con il ...