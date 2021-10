Dl fisco, bozza: 13 settimane di cassa Covid entro fine anno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel decreto fiscale ci sarebbero altre 13 settimane di cassa integrazione Covid entro fine anno. E’ quanto prevede la bozza che domani sarà all’esame del Consiglio dei ministri. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021. Le ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel decreto fiscale ci sarebbero altre 13diintegrazione. E’ quanto prevede lache domani sarà all’esame del Consiglio dei ministri. I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e diintegrazione salariale in deroga per una durata massima di tredicinel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’2021. Le ...

