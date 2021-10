Dialogo tra Montalbano e Catarella sui primi freddi

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Faciva abrupta frita: è omnia eri vinuta in pauca timpa tanta che Muntilbano nun si eri facta ancura capacia. La matina quinni Salvia nun putiva chiù farisi la su natata mari mari e Adilina – la su tata – haviva macari cacciata la stufia dal suppigna. A Muntibano il frita gli pariva n’iniuria facta agli homina pichia il cavuda eri pi Iddo na cusa naturalia, in vecia quanno eri frita gli pariva che qulichicusa nun isse pi lu versia iusta. “Dutturi, dutturi: havia viduta il frita che facia?”. “Chiù che altira l’havia sintuta”. Catarelli: “Ma indovi venia stu frita?”. Muntilbano: “Mi lu stavia propria acchiedenda”. C: “Ma macari non addura”. M: “Spiramma”. C: “Havia vista commo è aumintata la rrobba?”. M: “Che robba?”. C: “La binzina, il gasse… “, M: “L’havia sintuta macari chesta”. C: “Indovi?”. M: “Alla sacca”. C: “Nun ni parlamma della frutte e virdura che non ci potia manca ...