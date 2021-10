Call of Duty: Vanguard, il trailer di Zombies vittima di leak! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Doveva essere presentato oggi, ma Treyarch è stata decisamente battuta sul tempo dagli annunci pubblictari di YouTube che hanno divulgato il trailer della modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard decisamente prima del previsto: un’altra vittima dei leak Oggi è una giornata decisamente piena per gli appassionati di FPS. Manca infatti poco più di un’ora al reveal (previsto per le 17) della modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, il titolo di DICE che ha recentemente concluso la sua fase di Beta non proprio nel migliore dei modi, ma che riesce sempre a tenere canalizzata l’attenzione. Stessa ora, stesso giorno, sarà presente anche Treyarch con la modalità Zombies di Call of Duty: Vanguard, la nuova iterazione del ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 14 ottobre 2021) Doveva essere presentato oggi, ma Treyarch è stata decisamente battuta sul tempo dagli annunci pubblictari di YouTube che hanno divulgato ildella modalitàdiofdecisamente prima del previsto: un’altradei leak Oggi è una giornata decisamente piena per gli appassionati di FPS. Manca infatti poco più di un’ora al reveal (previsto per le 17) della modalità Hazard Zone di Battlefield 2042, il titolo di DICE che ha recentemente concluso la sua fase di Beta non proprio nel migliore dei modi, ma che riesce sempre a tenere canalizzata l’attenzione. Stessa ora, stesso giorno, sarà presente anche Treyarch con la modalitàdiof, la nuova iterazione del ...

