Calcio | Figc Da De Rossi a Del Piero | esami finali per futuri tecnici

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra gli allievi del corso Uefa B/A anche Vieri, Abate, Montolivo, Matri, Pizarro e Pazzini FIRENZE - Ultima giornata a Coverciano per concludere il percorso formativo. Gli allievi del corso per ...

La 'classe' di questo corso era composta da nomi molto noti del calcio italiano, a cominciare dal campione del mondo nel 2006 e assistente del Ct Mancini durante l'ultimo Europeo vinto, Daniele De Rossi. Giornata di esami finali per gli allievi del corso per allenatori Uefa B/A. Al Centro Tecnico Federale, prima si sono tenuti gli esami orali, nel corso della mattinata, mentre nel pomeriggio è stato i ...