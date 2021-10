Bassetti: «Il Green pass? Non sono più a favore. L’Italia non è pronta ad averlo da domani» (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Io a questo Green pass non sono più a favore. Così come è oggi non ha nessun senso di continuare. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi». Il virologo Matteo Bassetti, nel suo intervento ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” ribadisce la sua contrarietà al Green pass e afferma: «Bisogna decidere che cosa si deve fare con i luoghi di lavoro. O al lavoro va solamente chi è vaccinato, oppure facciamo il Green pass alla francese, dove nei luoghi di aggregazione c’è obbligo di Green pass, ma rilasciato unicamente con la vaccinazione o con i tamponi ma solo se non puoi fare la vaccinazione. Non ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Io a questononpiù a. Così come è oggi non ha nessun senso di continuare. L’abbiamo fatto diventare uno strumento non per stimolare la gente a fare i vaccini, ma per portare la gente a fare i tamponi». Il virologo Matteo, nel suo intervento ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici” ribadisce la sua contrarietà ale afferma: «Bisogna decidere che cosa si deve fare con i luoghi di lavoro. O al lavoro va solamente chi è vaccinato, oppure facciamo ilalla francese, dove nei luoghi di aggregazione c’è obbligo di, ma rilasciato unicamente con la vaccinazione o con i tamponi ma solo se non puoi fare la vaccinazione. Non ...

Advertising

borghi_claudio : Intanto a @Ariachetira va in scena BASSETTI, il medico politologo. Per lui i partiti di centrodestra contro il gre… - smyleMia : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… - luwal10 : RT @RadioSavana: Si salvi chi può! Matteo Bassetti, in versione Don Abbondio, cambia radicalmente idea e abbandona la nave che affonda: 'Gr… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Bassetti: 'L'Italia non è pronta ad avere il green pass, va modificato' - Anna302478978 : @barbarab1974 BASSETTI NON SI SENTE PIÙ TRANQUILLO PUNTA ALL'OBBLIGO VACCINALE E DEMOLISCE IL GREEN PASS -