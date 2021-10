Alessia Marcuzzi torna a Mediaset? “La rivogliono alle Iene” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi potrebbe fare presto ritorno a Mediaset. Tutti ricorderanno che, a fine giugno, la nota conduttrice aveva annunciato il divorzio dall’azienda di Berlusconi dopo 25 anni di carriera. Ora, secondo il settimanale di gossip, Davide Parenti e Nicola Savino – ideatore e conduttore de Le Iene– la rivorrebbero a Cologno Monzese. La sua risposta? Ancora ignota. C’è da dire anche che il programma di Italia 1 è cambiato notevolmente. Savino conduttore fisso e accanto a lui un team di donne: da Paola Egonu alla ex velina Elisabetta Canalis passando per Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini ma anche Ornella Vannoni, Michela Giraud ed Elodie. Se la notizia fosse confermata, dove si collocherebbe l’ex conduttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi,potrebbe fare presto ritorno a. Tutti ricorderanno che, a fine giugno, la nota conduttrice aveva annunciato il divorzio dall’azienda di Berlusconi dopo 25 anni di carriera. Ora, secondo il settimanale di gossip, Davide Parenti e Nicola Savino – ideatore e conduttore de Le– la rivorrebbero a Cologno Monzese. La sua risposta? Ancora ignota. C’è da dire anche che il programma di Italia 1 è cambiato notevolmente. Savino conduttore fisso e accanto a lui un team di donne: da Paola Egonu alla ex velina Elisabetta Canalis passando per Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini ma anche Ornella Vannoni, Michela Giraud ed Elodie. Se la notizia fosse confermata, dove si collocherebbe l’ex conduttrice ...

