Zielinski | Vittoria importante | ma che brutta atmosfera | l' avete visto anche voi

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr, ha commentato il match vinto contro l'Albania, parlandodello sgradevole episodio del lancio delle bottiglie ai microfoni di TVP Sport, ecco le sue parole: "È la nostrapiù, abbiamo controllato la gara quasi sempre tranne in un paio di momenti in cui ci siamo fatti superare troppo facilmente. Abbiamo più abilità calcistiche di loro e l'abbiamo dimostrato".-Albania-Polonia "Episodio delle bottigliette? C'è stato durante tutto il match, poi dopo il gol che abbiamo segnato è aumentato ed è successo quello che. Erano bottigliette vuote, certo, ma che brutto gesto. Quando la gara è stata interrotta ci siamo riscaldati negli spogliatoi, nel finale ...

Il centrocampista del Napoli e della nazionale polacca, Piotr, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TVP Sport dopo lain trasferta con l' Albania per 1 - 0 nei turni di qualificazione per il mondiale'È la nostrapiù importante, abbiamo controllato la gara quasi sempre' - le parole del centrocampista del Napoli al termine del match, commentando anche l'episodio del lancio di bottigliette ...