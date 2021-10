Simeone | “Ho chiesto a Suarez di chiamare Messi e convincerlo di venire all’Atletico”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo, ha raccontato a Olé un interessante aneddoto di mercato relativo a Leoe il tentativo fatto di portarlo. Questo quanto raccontato da Il Cholo: “Penso che tutti sognano di averein squadra, e io non lo nego di averci fatto più di un pensiero. Dopo quel che è successo al Barcellona hoa Luisdi convincere in qualche modo Leo ada noi. Hanno un grande rapporto e magari avrebbe potuto dare la disponibilità. Non ho chiamato Leo, ma a Luis sì per chiedergli come stava, se c’era secondo lui una minima possibilità che potesseall’Atlético. Qualcosa che è durato due-tre ore, perché il Paris Saint-Germain era già avanti e stava per chiudere la trattativa ...