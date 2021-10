Roberta Capua, dai colpi di testa e cura dei capelli all’ammirazione per la chioma di Jennifer Lopez (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roberta Capua ha conservato nei decenni la perfetta immagine della ragazza della porta accanto: semplice, solare, genuina, bellissima. La corona per la categoria la porta in effetti sulla testa dal 1986, anno dell’elezione a Miss Italia. Da allora sono passati 35 anni di considerazioni e riformulazioni dei canoni estetici, rivoluzioni ed evoluzioni sull’idea del bello, icone di riferimento tra le più diverse, portatrici dei messaggi più disparati. Quella diciottenne dai capelli lunghi, castani e naturali, con lo scettro in mano e una fascia di più bella sul costume bianco, è oggi una donna di quasi 53 anni (a dicembre) portatrice sana di una bellezza classicamente naturale. L’unica, del resto, che non passa mai di moda. Si è spesso parlato del suo aspetto e dell’attenzione che mette nel rimanere in forma e in salute. Poco della sua chioma che, negli anni, ha switchato dal lunghissimo al cortissimo e che oggi sfoggia in versione long bob. Il comune denominatore è che i suoi capelli appaiono sempre lucenti e glowy anno dopo anno. Roberta Capua con il long bob realizzato da Roberto Carminati Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roberta Capua ha conservato nei decenni la perfetta immagine della ragazza della porta accanto: semplice, solare, genuina, bellissima. La corona per la categoria la porta in effetti sulla testa dal 1986, anno dell’elezione a Miss Italia. Da allora sono passati 35 anni di considerazioni e riformulazioni dei canoni estetici, rivoluzioni ed evoluzioni sull’idea del bello, icone di riferimento tra le più diverse, portatrici dei messaggi più disparati. Quella diciottenne dai capelli lunghi, castani e naturali, con lo scettro in mano e una fascia di più bella sul costume bianco, è oggi una donna di quasi 53 anni (a dicembre) portatrice sana di una bellezza classicamente naturale. L’unica, del resto, che non passa mai di moda. Si è spesso parlato del suo aspetto e dell’attenzione che mette nel rimanere in forma e in salute. Poco della sua chioma che, negli anni, ha switchato dal lunghissimo al cortissimo e che oggi sfoggia in versione long bob. Il comune denominatore è che i suoi capelli appaiono sempre lucenti e glowy anno dopo anno. Roberta Capua con il long bob realizzato da Roberto Carminati

