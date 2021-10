Riforma Pensioni 2022, la proposta di Tridico alla Camera: uscita dai 63 anni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico vara una nuova proposta per superare la fine di quota 100. Ve ne avevamo parlato, anticipandola già in estate proprio qui sul nostro sito, e adesso Tridico l’ha portata in audizione alla Camera, spiegandone i dettagli e rilanciandola in maniera forte e chiara. Niente quota 41, che per il presidente costa troppo, ma una Riforma che prevede l’anticipo Pensionistico a 63-64 anni grazie ai primi anni con il contributivo, e dai 67 anni ricevendo l’importo pieno del sistema retributivo. Vediamo allora le parole del Presidente dell’INPS. Ultime novità Riforma Pensioni 2022, Tridico lancia l’Ape contributiva: ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il presidente dell’INPS Pasqualevara una nuovaper superare la fine di quota 100. Ve ne avevamo parlato, anticipandola già in estate proprio qui sul nostro sito, e adessol’ha portata in audizione, spiegandone i dettagli e rilanciandola in maniera forte e chiara. Niente quota 41, che per il presidente costa troppo, ma unache prevede l’anticipostico a 63-64grazie ai primicon il contributivo, e dai 67ricevendo l’importo pieno del sistema retributivo. Vediamo allora le parole del Presidente dell’INPS. Ultime novitàlancia l’Ape contributiva: ...

