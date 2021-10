Quando vivevo con le suore | ciò che Yvonne Sciò non aveva mai confessato | ora si capisce tutto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) A Oggi è un altro giorno, il programma su Rai 1 condotto da Serena Bortone.. L'attrice è diventata famosa dopo lo spot a cui ha preso parte da ragazza, quello della Sip, con la celebre frase: "Mi ami? Ma quanto mi ami?". Nella puntata del 13 ottobre laha svelato il suo desiderio: "Adesso vorrei rifarlo con mia figlia che fa la mia parte e io quella della mamma". Dietro alla pubblicità c'è però un retroscena che in pochi conoscono e che l'attrice ha voluto confidare proprio alla Bortone: "Pensa che al tempo per girare la pubblicità abbiamo dovuto sostituire proprio l'attrice che faceva la mamma perchédegli impedimenti ed è stato chiesto a una donna in un bar che stava tranquillamente bevendo un cappuccino. Alla fine ha accettato e anche per lei la vita è un po' cambiata". Ma ...

...a scuola 'mi sf*ttevano perchécon le suore, in quanto mia mamma voleva che imparassi francese. Non facevo certo la vita che fa oggi mia figlia, non uscivo mai. Poi i miei divorziarono...a Porto una delle cose che mi colpì di più fu l'enorme orgoglio dei portoghesi nei confronti del loro territorio, del loro patrimonio architettonico, delle loro tradizioni. Dalla ...“Sono una privilegiata, non sono scappata da paesi poverissimi, o dalla guerra, non vivo per strada, non soffro la fame, non sono sfruttata, le difficoltà che ho vissuto io rispetto a molti sono cazza ...Andarsene di casa è un momento che, prima o poi, arriva per tutt*, portando con sé gioie e dolori. Se da una parte significa abbandonare la sicurezza e il tepore delle mura che ci hanno visto diventar ...