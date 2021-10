“Non si è suicidato, è stato ucciso”. Audio choc di Pittelli su David Rossi. Le Iene tornano a bomba sul caso della morte dell’ex manager di Mps. Dubbi anche dalla Commissione parlamentare d’inchiesta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Se riaprono le indagini sulla morte di Rossi succederà un casino grosso”. E ancora: “Se si sa chi lo ha ammazzato… Non si è suicidato, Rossi non si è suicidato, Rossi è stato ucciso”. È questo il contenuto dell’Audio choc, andato in onda ieri sera nel corso di un nuovo servizio Le Iene, firmato da Antonino Monteleone e Marco Occhipinti (qui per rivederlo) e dedicato al giallo della morte dell’ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, David Rossi, precipitato nel 2013 da una finestra della sede centrale dell’istituto senese (leggi l’articolo). A parlare, nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Se riaprono le indagini sulladisuccederà un casino grosso”. E ancora: “Se si sa chi lo ha ammazzato… Non si ènon si è”. È questo il contenuto dell’, andato in onda ieri sera nel corso di un nuovo servizio Le, firmato da Antonino Monteleone e Marco Occhipinti (qui per rivederlo) e dedicato al giallocapocomunicazione del Monte dei Paschi di Siena,, precipitato nel 2013 da una finestrasede centrale dell’istituto senese (leggi l’articolo). A parlare, nella ...

