Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin smentisce: "Non apparirò nel reboot" (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'attore Macaulay Culkin ha smentito via Twitter di aver recitato nel reboot di Mamma, ho perso l'aereo realizzato per Disney+. Il debutto del trailer del reboot di Mamma, ho perso l'aereo realizzato per Disney+ ha scatenato le ipotesi dei fan dell'originale, portando Macaulay Culkin a smentire ufficialmente la sua presenza nel progetto. Nel video appariva infatti Devin Ratray, interprete di Buzz nel film originale, nel ruolo di un poliziotto e la targhetta identificativa sulla sua uniforme riportava il cognome McAllister, confermando quindi il legame tra i due lungometraggi. L'attore Macaulay Culkin, interprete del piccolo Kevin nel cult degli anni ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'attoreha smentito via Twitter di aver recitato neldi, hol'realizzato per Disney+. Il debutto del trailer deldi, hol'realizzato per Disney+ ha scatenato le ipotesi dei fan dell'originale, portandoa smentire ufficialmente la sua presenza nel progetto. Nel video appariva infatti Devin Ratray, interprete di Buzz nel film originale, nel ruolo di un poliziotto e la targhetta identificativa sulla sua uniforme riportava il cognome McAllister, confermando quindi il legame tra i due lungometraggi. L'attore, interprete del piccolo Kevin nel cult degli anni ...

Ultime Notizie dalla rete : Mamma perso L'incidente mortale: la giovinezza spezzata di Martina e Gaetano Martina Alaimo è figlia di una mamma e di un papà commercianti. Usiamo il tempo presente perché è ... per cause ancora in fase di accertamento, avrebbero perso il controllo del mezzo a due ruote ...

Home Sweet Home Alone, più inclusività nel reboot di "Mamma, ho perso l'aereo". Una versione di "Mamma, ho perso l'aereo" più inclusiva approfondimento 30 anni fa usciva cinema Mamma ho perso l'aereo con Macaulay Culkin In tempi in cui l' inclusività non è più un valore aggiunto ...

«Mamma ho perso l aereo»: arriva il reboot. Ecco il trailer Vanity Fair Italia Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin smentisce: "Non apparirò nel reboot" L'attore Macaulay Culkin ha smentito via Twitter di aver recitato nel reboot di Mamma, ho perso l'aereo realizzato per Disney+. Il debutto del trailer del reboot di Mamma, ho perso l'aereo realizzato ...

Infiltrazioni d’acqua nella tomba del figlio L’appello della mamma cervignano Non accetta che il figlio sia stato sepolto in una tomba rovinata e soggetta a infiltrazioni d’acqua ogni volta che piove. È la protesta di una mamma, Keti Codarin, che lo scorso mese di lu ...

