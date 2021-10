Malignant: disponibile da oggi in Home Premiere Digitale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Malignant” è l’ultima creazione dell’architetto dell’Universo The Conjuring, James Wan (“Aquaman”, “Fast & Furious 7”). Questo nuovo horror/thriller originale segna, inoltre, il ritorno del regista Wan alle sue radici. Chi compone il cast di Malignant? “Malignant” è interpretato da Annabelle Wallis (“Annabelle”, “La Mummia”), Maddie Hasson (“Impulse” di YouTube Originals, “Mr. Mercedes” per la TV), George Young (“Containment” per la TV), e ancora, Michole Briana White (“Black Mafia Family”, “Amiche per la morte”), Jacqueline McKenzie (“Palm Beach”, “Reckoning” per la TV), Jake Abel (“Supernatural” per la TV, i film di “Percy Jackson”), e Ingrid Bisu (“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo”, “The Nun: la vocazione del male”). Cast tecnico e produzione Wan (“Aquaman”, “Fast & Furious 7”) ha diretto il film da una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “” è l’ultima creazione dell’architetto dell’Universo The Conjuring, James Wan (“Aquaman”, “Fast & Furious 7”). Questo nuovo horror/thriller originale segna, inoltre, il ritorno del regista Wan alle sue radici. Chi compone il cast di? “” è interpretato da Annabelle Wallis (“Annabelle”, “La Mummia”), Maddie Hasson (“Impulse” di YouTube Originals, “Mr. Mercedes” per la TV), George Young (“Containment” per la TV), e ancora, Michole Briana White (“Black Mafia Family”, “Amiche per la morte”), Jacqueline McKenzie (“Palm Beach”, “Reckoning” per la TV), Jake Abel (“Supernatural” per la TV, i film di “Percy Jackson”), e Ingrid Bisu (“The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo”, “The Nun: la vocazione del male”). Cast tecnico e produzione Wan (“Aquaman”, “Fast & Furious 7”) ha diretto il film da una ...

