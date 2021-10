Kylie Jenner nuda e insanguinata per marketing fa arrabbiare i fan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con l’arrivo dell’autunno Kylie Jenner ha lanciato sul mercato una linea speciale dei suoi prodotti beauty Kylie Cosmetics. Ad ogni inizio di stagione, infatti, l’imprenditrice crea una serie di trucchi ad hoc ispirati, per esempio, al Natale e a San Valentino. Anche per Halloween, quindi, non poteva lascarsi sfuggire l’occasione di presentare una nuova collezione. Questa volta i prodotti nati in collaborazione con il franchise A Nightmare on Elm Street e sono ispirati al suo protagonista Freddy Krueger. Ciò che ha fatto discutere, però, è la trovata di marketing con la quale Kylie ha annunciato su Instagram l’uscita della nuova linea. A partire da fine settembre, infatti, ha iniziato a pubblicare alcuni scatti che la ritraggono con un look con dettagli rossi, con un chiaro riferimento al personaggio ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Con l’arrivo dell’autunnoha lanciato sul mercato una linea speciale dei suoi prodotti beautyCosmetics. Ad ogni inizio di stagione, infatti, l’imprenditrice crea una serie di trucchi ad hoc ispirati, per esempio, al Natale e a San Valentino. Anche per Halloween, quindi, non poteva lascarsi sfuggire l’occasione di presentare una nuova collezione. Questa volta i prodotti nati in collaborazione con il franchise A Nightmare on Elm Street e sono ispirati al suo protagonista Freddy Krueger. Ciò che ha fatto discutere, però, è la trovata dicon la qualeha annunciato su Instagram l’uscita della nuova linea. A partire da fine settembre, infatti, ha iniziato a pubblicare alcuni scatti che la ritraggono con un look con dettagli rossi, con un chiaro riferimento al personaggio ...

