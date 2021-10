Inter, Inzaghi perde i pezzi: un calciatore può finire in Bundesliga (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Resta complicata la trattativa per il rinnovo di contratto di Ivan Perisic: potrebbe lasciare l’Inter per approdare in Bundesliga. Ivan Perisic sta dimostrando di essere un giocatore prezioso per l’Inter. Simone Inzaghi ha capito di poter contare su di lui e di poter sfruttare le sue qualità tanto facendolo partire titolare, quanto permettendogli di subentrare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Resta complicata la trattativa per il rinnovo di contratto di Ivan Perisic: potrebbe lasciare l’per approdare in. Ivan Perisic sta dimostrando di essere un giocatore prezioso per l’. Simoneha capito di poter contare su di lui e di poter sfruttare le sue qualità tanto facendolo partire titolare, quanto permettendogli di subentrare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Inter Inzaghi Valencia e Betis su Sanchez, ecco l'ostacolo da superare: la posizione dell'Inter Commenta per primo Alexis Sanchez sempre più ai margini del nuovo corso dell'Inter targato Simone Inzaghi. Il Nino Maravilla aveva espresso tutto il proprio disappunto per il suo momento in nerazzurro nel post - partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una situazione, ...

Le condizioni di Calhanoglu e Dzeko verso Lazio - Inter Lazio - Inter: ecco le condizioni di Calhanoglu e Dzeko a tre giorni dal big match dell'Olimpico Calhanoglu ©...di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi ...

Inter, Inzaghi e il problema rientro dei sudamericani: Dzeko unica certezza in attacco IL GIORNO Inter, che scambio col Sassuolo: triangolo con Sarri La Lazio punta a Consigli a parametro zero e di conseguenza il Sassuolo potrebbe chiedere Radu all'Inter che ha già un piano ...

Insigne, i bookmakers quotano la sua partenza: Milan pagato a 6 (ANSA) - ROMA, 13 OTT - Capitano, leader, bandiera. Lorenzo Insigne, per il popolo del Napoli è tutto questo e molto di più. Eppure il futuro del numero 24 del Napoli, il cui ...

