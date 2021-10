Infortunio Abraham, trauma contusivo alla regione calcaneare: Juve in dubbio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Infortunio Abraham, il centravanti inglese ha riportato un trauma contusivo alla regione calcaneare: Juve Roma in dubbio Un forte trauma contusivo alla regione calcaneare è stato rilevato dagli esami ai quali si è sottoposto Tammy Abraham in queste ore dopo l’Infortunio rimediato ieri sera con la Nazionale inglese. Il numero nove giallorosso resta in dubbio per Juventus-Roma. I dubbi verranno sciolti solo nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), il centravanti inglese ha riportato unRoma inUn forteè stato rilevato dagli esami ai quali si è sottoposto Tammyin queste ore dopo l’rimediato ieri sera con la Nazionale inglese. Il numero nove giallorosso resta inperntus-Roma. I dubbi verranno sciolti solo nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

