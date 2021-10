Advertising

Italpress : “IllusiOcean”, a Milano-Bicocca una mostra dedicata al mare - CorriereCitta : “IllusiOcean”, a Milano-Bicocca una mostra dedicata al mare - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash 'IllusiOcean', a Milano-Bicocca una mostra dedicata al mare - - fisco24_info : Mostre: ‘IllusiOcean’, Leone (Direttore Focus), 'Un modo originale e divertente per diffondere conoscenza': Profess… - ADM_assdemxmi : RT @unimib: Un percorso interattivo per esplorare le biodiversità e le meraviglie dei fondali marini. Inaugurata #Illusiocean ?? la mostra o… -

Ultime Notizie dalla rete : IllusiOcean Milano

Aperta al pubblico dal 13 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022, la mostra multimediale ', il mare che non ti aspetti' ha come cornice la Galleria della Scienza dell'Università di- Bicocca. L'esposizione si avvale dei diversi linguaggi delle arti visive per coinvolgere ...... la mostra interattiva ', il mare che non ti aspetti' è stata ideata e coordinata dal professore Paolo Galli, docente di Ecologia presso l'Università di- Bicocca. Suddivisa in tre ...Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Ispirata ai giochi di illusionismo del mondo marino, la mostra interattiva ‘IllusiOcean, il mare che non ti ...La suggestiva biodiversità del mare e i segreti del suo ecosistema attraverso il linguaggio delle illusioni: fino al 31 gennaio 2022, l’Università di M ...