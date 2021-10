Halo Infinite in un leak che svela il Battle Pass con contenuti gratuiti che sono meno della metà

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)di 343 Industries non è più un'incognita nell'equazione degli sparatutto. Grazie alla pubblicazione di una serie di test, sappiamo che il gioco avrà dei bot, conosciamo il gameplay e altro ancora. Adesso, grazie agli ultimipossiamo avere qualche notizia in più sul suo. Come avevamo già riportato, ilsarà suddiviso tra una parte gratuita ed una a pagamento per un totale di 120 livelli: come è possibile notare dall'immagine trapelata in rete e che potete visionare in calce a questa news, le ricompense gratuite sarannose paragonate alle ricompense per chi invece acquisterà il. Leggi altro...