Greta | Soleil e Sophie | chi è la preferita di Gianmaria Antinolfi? Parla il fratello – VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildi, ospite di Casa Chi, hato del percorso al GrandeVip, evidenziando l’interesse dell’imprenditore nei confronti della sua fidanzataGiulia Mastroianni. Chi preferiscetra? Chi ha nel cuoretra? Sole è stato un grande capitolo della sua vita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Chi preferisce Gianmaria trae Sophie? Chi ha nel cuore Gianmaria tra, Sophie e? Sole è stato un grande capitolo della sua vita ma credo che non sarà nel suo futuro....Così comee Sophie. Anzi, c'è persino chi pensa che il videomessaggio disia stato un segnale a Sophie visto che è stato registrato a casa Corona, un modo per comunicare con lei insomma. ...Greta Mastroianni, Soleil Sorge e Sophie Codegoni: chi è la preferita di Gianmaria Antinolfi? Parla il fratello, ecco il video.Con chi ce l’avrà stavolta Soleil Sorge? Ovvio, con il solito Gianmaria Antinolfi, l’ex con cui non riesce proprio a condividere l’esperienza al Grande Fratello Vip 2021. Nelle scorse ore, la ragazza ...