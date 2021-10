Green pass: portuali Trieste, blocco anche di altri porti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) "L'unica apertura che possono avere nei nostri confronti è togliere il. Ildi venerdì è confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - FrancescComito : ?BREAKING: Continuano le manifestazioni a Trieste e vicino il porto contro il governo Draghi e il green pass. Alta… - DarkForce78 : RT @AzzurraBarbuto: Se vi serve un Green Pass per sentirvi liberi, allora Liberi non lo siete stati mai. -