Gf Vip, Sophie Codegoni e l'ex Matteo? "Ho visto tutto": fonti certe, una umiliazione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ora spunta il padre di Sophie Codegoni, che attacca l'ex Matteo. E dice: “Ho visto tutto, l'ha umiliata”. Spuntano nuove rivelazioni sulla storia d'amore tra l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Andiamo per gradi. La storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri è finita (forse nel peggiore dei modi). Così Stefano Codegoni, il padre di Sophie che si trova nella casa del Grande Fratello Vip, rompe il silenzio in un'intervista al settimanale Di Più diretto da Osvaldo Orlandini. Il padre di Sophie dice che è stato Matteo Ranieri a mollare sua figlia. All'improvviso. Matteo - sempre secondo la ricostruzione di papà Stefano - si è trasferito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ora spunta il padre di, che attacca l'ex. E dice: “Ho, l'ha umiliata”. Spuntano nuove rivelazioni sulla storia d'amore tra l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. Andiamo per gradi. La storia traRanieri è finita (forse nel peggiore dei modi). Così Stefano, il padre diche si trova nella casa del Grande Fratello Vip, rompe il silenzio in un'intervista al settimanale Di Più diretto da Osvaldo Orlandini. Il padre didice che è statoRanieri a mollare sua figlia. All'improvviso.- sempre secondo la ricostruzione di papà Stefano - si è trasferito a ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, il papà di Sophie punge Ranieri: 'Era lei a soffrire, non lui' - CorriereUmbria : Grande Fratello Vip 6, Sophie snobba Gianmaria: 'Non è il mio tipo, voglio uomini con più carattere' | Video #gfvip… - zazoomblog : GF Vip 6: Sophie Codegoni umiliata? - #Sophie #Codegoni #umiliata? - camila_healing : RT @trash_italiano: #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi prov… -