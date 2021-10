Gf Vip 6, Katia Ricciarelli contro Gianmaria Antinolfi: «Non costruisce nulla, si autodistruggerà» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Katia Ricciarelli ormai è sempre più infastidita dal comportamento di alcuni gieffini: oggi, dopo essersela presa con Miriana Trevisan, è stato il turno di Gianmaria Antinolfi. Ma cosa è successo? Leggi anche: Gf VIP, lite Sophie Codegoni e Soleil Sorge: cosa è successo ieri? VIDEO Katia Ricciarelli contro Gianmaria Antinolfi Katia Ricciarelli ha preso di... Leggi su donnapop (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ormai è sempre più infastidita dal comportamento di alcuni gieffini: oggi, dopo essersela presa con Miriana Trevisan, è stato il turno di. Ma cosa è successo? Leggi anche: Gf VIP, lite Sophie Codegoni e Soleil Sorge: cosa è successo ieri? VIDEOha preso di...

Advertising

matildelamata : @fairysvirgo Ma figurati ha tanti di quei soldi , la più pagata del gf insieme a Katia. Per fare cosa Poi? E perch… - Rudebeesng : GF Vip: Katia Ricciarelli attacks Miriana Trevisan about the night she spent with Nicola Pisù - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata - Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli lascia il reality? Ecco perché è infuriata -