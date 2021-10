' Dipendenti no vax paghino le loro scelte' | il plauso di Burioni per l' AD di Kiko

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Netta presa di posizione dell'azienda di cosmetici. Esulta il virologo: 'per la prima volta entro in profumeria!'. Ma il governo discute sui test ...

Advertising

miki72plud : RT @RizzoGiov: @FmMosca Un Giorno mi auguro che i Vax capiranno che stiamo cercando di salvare anche loro dalla Dittatura. Caxxo svegliatev… - infoiteconomia : La sanremese Cristina Scocchia (a.d. di Kiko) a La7 dice no al pagamento del tampone ai dipendenti no vax (Video) - Vortexmagnus1 : @EnergyFlowRic @SignorErnesto @micheleboldrin @liberioltre ??ad es. ho 0 dubbi sugli effetti positivi dei vax, ma ho… - Gabriele885 : RT @RizzoGiov: @FmMosca Un Giorno mi auguro che i Vax capiranno che stiamo cercando di salvare anche loro dalla Dittatura. Caxxo svegliatev… - marialetiziama9 : RT @RizzoGiov: @FmMosca Un Giorno mi auguro che i Vax capiranno che stiamo cercando di salvare anche loro dalla Dittatura. Caxxo svegliatev… -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendenti vax

la Repubblica

'Non tracciateci come no, io sono vaccinato e credo nel vaccino'. Stefano Puzzer, il portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali Trieste (Clpt) che rappresenta idello scalo giuliano, rifiuta questa ...Netta presa di posizione dell'azienda di cosmetici. Esulta il virologo: 'per la prima volta entro in profumeria!'. Ma il governo discute sui test ...«E' giusto e doveroso pretenderne l’esibizione da parte di tutti i lavoratori che operano sul territorio nazionale, italiani o stranieri che siano» ...La polarizzazione degli utenti che su notizie e argomenti tendono a creare fronti contrapposti BergamoScienza: Quattrociocchi e la polarizzazione degli utenti che su notizie e argomenti tendono a crea ...