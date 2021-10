Crollano le temperature al Sud: correnti gelide dalla Scandinavia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Peggioreranno ancora le condizioni meteo nelle prossime ore, oggi Mercoledì 13 Ottobre è previsto un calo repentino delle temperature anche al Sud con raffiche di vento gelide provenienti dalla Scandinavia. Tutto il Sud verrà investito dalle correnti fredde: le previsioni annunciano aumento delle nubi e piogge sparse che renderanno le temperature decisamente più basse. L'impulso d'aria fredda che sta caratterizzando questo mese di ottobre proviene dalle correnti scandinave e sembra che accompagneranno le nostre giornate per almeno un'altra settimana. Sono previste, oltre alle piogge sparse, anche delle deboli nevicate sull'Appennino ( fino a quota 1300 - 1400 metri) soprattutto nella zona di confine con la Basilicata. Il weekend sarà ancora dominato dal vento freddo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Peggioreranno ancora le condizioni meteo nelle prossime ore, oggi Mercoledì 13 Ottobre è previsto un calo repentino delleanche al Sud con raffiche di ventoprovenienti. Tutto il Sud verrà investito dallefredde: le previsioni annunciano aumento delle nubi e piogge sparse che renderanno ledecisamente più basse. L'impulso d'aria fredda che sta caratterizzando questo mese di ottobre proviene dallescandinave e sembra che accompagneranno le nostre giornate per almeno un'altra settimana. Sono previste, oltre alle piogge sparse, anche delle deboli nevicate sull'Appennino ( fino a quota 1300 - 1400 metri) soprattutto nella zona di confine con la Basilicata. Il weekend sarà ancora dominato dal vento freddo ...

Advertising

infoitinterno : In arrivo correnti gelide dalla Scandinavia: crollano le temperature a Napoli e in tutta la Campania - Invisibile18 : RT @dbric511: Le temperature che all’improvviso crollano così senza preavviso io un po’ le capisco. - j4d31n4 : RT @dbric511: Le temperature che all’improvviso crollano così senza preavviso io un po’ le capisco. - GianniRoberto1 : RT @dbric511: Le temperature che all’improvviso crollano così senza preavviso io un po’ le capisco. - positanonews : #Copertina #Meteo Crollano le temperature: ecco la prima neve di stagione in Campania -