Corea Nord | soldati di Kim rompono mattoni a pugni e testate

Ultime Notizie dalla rete : Corea Nord

Una prova di forza come monito ai nemici: un corpo militare d'elite nordcoreano si è esibito davanti al leader Kim Jong - un, alla potente sorella Kim Yo - jong e a tutti gli alti funzionari militari ...Il fascismo è sparito 70 anni fa , il comunismo c'è, a Cuba, indel, e in Cina', scrive in un post che ha fatto il pieno di commenti e cuoricini. "Scarica di manganellata su schiena e ...I media statali nordcoreani hanno mandato in onda filmati di soldati che mettono in mostra le loro abilità di combattimento e la capacità di distruggere vari oggetti a mani nude. La performance è stat ...Dimostrazione di forza del regime di Kim Jong-un, con i militari impegnati in prove di rottura di mattoni a pugni e capocciate per impressionare i nemici ...