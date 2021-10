Catastrofe GF Vip | Gianmaria furioso svela | “Gli autori ci obbligano a fare e dire cose Io non volevo | sono stato costretto” Signorini furioso

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)Antinolfi ha accusato la produzione del GF Vip di averloa presentarsi come il playboy delle donne famose. Del resto, questo è l’unico motivo per cui l’imprenditore è comparso sui giornali di gossip. Il suo nome è diventato famoso quando, un’estate a Ibiza, si è scambiato un appassionato bacio con Belen Rodriguez. Ma prima ancora era un’altra la donna con cui aveva avuto una relazione: Dayane Mello, che conosciamo molto bene. Infine, la sua ex fidanzata nonché coinquilina nella casa più spiata d’Italia, è Soleil Sorge. I due hanno oggi un rapporto di amore e odio. Dagli scherzi e gli ammiccamenti passano ad accusarsi e offendersi reciprocamente. Ultimamente la show girl ha affermato cheAntinolfi sarebbe attratto soltanto dalla popolarità delle sue donne: “Nonmettermi con lui ...

Gf, regia lascia microfoni aperti per errore: 'Massa di imbecilli e cerebrolesi'. Concorrenti ...In tanti anni del Grande Fratello non c'è mai stata una gaffe produttiva così grande come quella di ieri. Dietro le dinamiche della casa c'è un intero team di persone che si occupa di gestire i ...Gianmaria Antinolfi ha accusato la produzione del GF Vip di averlo costretto a presentarsi come il playboy delle donne famose.In tanti anni di Grande Fratello non si era mai assistito a una gaffe della produzione grande quanto quella accaduta nella giornata di ieri.