Calciomercato Spezia, idea Musacchio per la difesa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calciomercato Spezia, Mateo Musacchio idea per rinforzare la difesa del club ligure. L’argentino è al momento svincolato Come riferito da Repubblica, lo Spezia è a caccia di possibili affari sul mercato degli svincolati per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni. In particolare, il club ligure avrebbe posato gli occhi su Mateo Musacchio. L’argentino è al momento svincolato, dopo la fine della sua avventura con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021), Mateoper rinforzare ladel club ligure. L’argentino è al momento svincolato Come riferito da Repubblica, loè a caccia di possibili affari sul mercato degli svincolati per rinforzare una rosa falcidiata dagli infortuni. In particolare, il club ligure avrebbe posato gli occhi su Mateo. L’argentino è al momento svincolato, dopo la fine della sua avventura con la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Spezia, c'è l'idea #Musacchio per la difesa ?? - Fantacalcio : Spezia, idea Musacchio per la difesa - pochepalle : ??#Mirante, niente #Spezia, sarà il nuovo secondo portiere del #Milan ?? #SerieA #Roma #Calciomercato #PochePalle - clubdoria46 : #Calciomercato: #Spezia, arriva la beffa per #Mirante? Ecco cosa succede - pochepalle : RT @MarcoBovicelli: #Milan, contatti in corso con #Mirante dopo l’infortunio di #Maignan: vicino allo #Spezia il portiere ex Roma ora svinc… -