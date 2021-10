Borse UE in cauto rialzo, Milano si allinea (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che si allinea alla prudenza delle altre Borse di Eurolandia, con gli investitori che restano in attesa del dato sull’inflazione USA a settembre, delle minute della Federal Reserve e dell’avvio della stagione delle trimestrale americane che si apre oggi con i conti di JP Morgan. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.767,3 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%. Tra i mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Poco mossa la borsa di, che sialla prudenza delle altredi Eurolandia, con gli investitori che restano in attesa del dato sull’inflazione USA a settembre, delle minute della Federal Reserve e dell’avvio della stagione delle trimestrale americane che si apre oggi con i conti di JP Morgan. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.767,3 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%. Tra i mercati del Vecchio Continente performance modesta per Francoforte, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Borse cauto Borse UE in cauto rialzo, Milano si allinea Poco mossa la borsa di Milano , che si allinea alla prudenza delle altre borse di Eurolandia, con gli investitori che restano in attesa del dato sull'inflazione USA a settembre, delle minute della Federal Reserve e dell'avvio della stagione delle trimestrale americane che ...

Le Borse di oggi, 8 ottobre. Listini Ue in rialzo in attesa dei dati sul lavoro Usa MILANO - Ore 9.15. Borse europee in cauto rialzo sul finale di settimana in una giornata che guarda soprattutto all'atteso rapporto mensile sull'occupazione Usa. Nel primo pomeriggio italiano verranno infatti diffusi il ...

Borse UE in cauto rialzo, Milano si allinea Borsa Italiana Riflettori sull'inflazione Usa, borse caute Milano cede lo 0,11%, Londra lo 0,42%, Parigi lo 0,17%.In Asia i mercati sono contrastati. Mercati Riflettori sull'inflazione Usa, borse caute. Condividi. di Michela Coricelli Aperture caute per le bo ...

Borse UE in cauto rialzo, Milano si allinea (Teleborsa) - Poco mossa la borsa di Milano, che si allinea alla prudenza delle altre borse di Eurolandia, con gli investitori che restano in attesa del dato sull'inflazione USA a settembre, ...

