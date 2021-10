Ballottaggio per il sindaco di Roma: a chi darà il suo voto l’ex premier Giuseppe Conte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) l’ex premier e attuale leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte al Ballottaggio per il sindaco di Roma voterà Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato a Di Martedì su La7: “Conosco Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità, sia per quanto riguarda quel poco che ho visto, sia per le forze politiche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)e attuale leader del Movimento 5 Stellealper ildivoterà Roberto Gualtieri. Lo ha annunciato a Di Martedì su La7: “Conosco Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità, sia per quanto riguarda quel poco che ho visto, sia per le forze politiche L'articolo proviene da Inews.it.

