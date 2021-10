Anziana sbranata da cani in un cortile privato a Sassuolo (Modena) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni ha perso la vita dopo l'aggressione subita da due cani all'interno di un cortile privato. La vicenda si è verificata a Sassuolo, in provincia di Modena, nel tardo pomeriggio del 12 ottobre. A darne notizia è stato Il Resto del Carlino. La donna vagava in stato confusionale Stando alle ricostruzioni emerse la donna pare fosse in stato confusionale, vagando nelle vie vicino casa, avrebbe finito per accedere allo spazio attiguo ad una casa privata all'interno del quale c'erano due cani di razza Amstaff. L'incontro è stato fatale. Anziana sbranata da cani: soccorsi vani L'intervento di sanitari accorsi sul tempo non ha permesso di evitare la morte della donna, deceduta in pochi istanti. Secondo l'Ansa il decesso ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una donna di 89 anni ha perso la vita dopo l'aggressione subita da dueall'interno di un. La vicenda si è verificata a, in provincia di, nel tardo pomeriggio del 12 ottobre. A darne notizia è stato Il Resto del Carlino. La donna vagava in stato confusionale Stando alle ricostruzioni emerse la donna pare fosse in stato confusionale, vagando nelle vie vicino casa, avrebbe finito per accedere allo spazio attiguo ad una casa privata all'interno del quale c'erano duedi razza Amstaff. L'incontro è stato fatale.da: soccorsi vani L'intervento di sanitari accorsi sul tempo non ha permesso di evitare la morte della donna, deceduta in pochi istanti. Secondo l'Ansa il decesso ...

