Alex Belli si confronta con Soleil e Sophie. Ecco cos'è accaduto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Alex Belli si confrontano con Soleil e Sophie riguardo Gianmaria. L'attore e le due influencer si sfogano con il concorrente L'attore Alex Belli e Sophie hanno parlato ancora una volta del giovane Gianmaria, e dei suoi atteggiamenti su quanto accaduto nella scorsa puntata. Lunedì Gianmaria è stato al centro di una nuova vicenda, nei giorni precedenti si è avvicinato molto di più alla giovane Sophie Codegoni, forse da parte sua è scattato qualcosa, ma c'è da dire che Greta è fuori e lo aspetta. Alex è molto duro nei confronti di Gianmaria, secondo lui il ragazzo debba essere più deciso e prendere finalmente una posizione.

LaSardaE : Allora, non pensavo, ma Alex Belli mi sta veramente sorprendendo rispetto ad altre perosne che davo per vittoriose… - faby_r82 : Ma Alex che si alza per mettersi vicino a Sole ??. Però sono belli per restare in tema #gfvip - occhiferiti : ma la moglie di alex belli non sta nell’agenzia di corona? mi sa di sì #Gfvip - Maxbeco2 : #gfvip accontentare lo chef stellato Alex Belli basta parlare di cucina quando non c'è lui 8n cucina!! Man!!! sei alla frutta - Fabio675798742 : Alex Belli con i suoi discorsi dopo un po che li segui hai bisogno di un energizzante…???? #gfvip -