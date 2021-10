“Vengo negli spogliatoi e ti violento”, sessismo nel calcio femminile spagnolo (Di martedì 12 ottobre 2021) “Vengo negli spogliatoi e ti violento”, “Alzati la maglietta e fammi vedere tutto”, “Violenteremo tutta la tua squadra”. Sono questi parte dei vergognosi insulti sessisti che Karolina Sarasua García, calciatrice spagnola di 17 anni dell’Osasuna femminile B, si è sentita rivolgere durante la partita della sua squadra. Durante l’incontro il Nueva Montaña, un gruppo di cinque ragazzi che guardava la partita intorno alla recinzione, nella zona del centrocampo, ha iniziato a offendere le giocatrici con parole molto pesanti. Comentarios que ha recibido hoy en un partido una jugadora del B.Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia.No tengo palabras ? pic.twitter.com/oVfu35EfyT— María Blanco Armendáriz (@mariablancoo17) October 9, 2021 ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 12 ottobre 2021) “e ti”, “Alzati la maglietta e fammi vedere tutto”, “Violenteremo tutta la tua squadra”. Sono questi parte dei vergognosi insulti sessisti che Karolina Sarasua García, calciatrice spagnola di 17 anni dell’OsasunaB, si è sentita rivolgere durante la partita della sua squadra. Durante l’incontro il Nueva Montaña, un gruppo di cinque ragazzi che guardava la partita intorno alla recinzione, nella zona del centrocampo, ha iniziato a offendere le giocatrici con parole molto pesanti. Comentarios que ha recibido hoy en un partido una jugadora del B.Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia.No tengo palabras ? pic.twitter.com/oVfu35EfyT— María Blanco Armendáriz (@mariablancoo17) October 9, 2021 ...

le terribili frasi rivolte dagli spalti alla giocatrice spagnola 17enne: 'ti stupro, alzati la...' Marco Prestisimone per 'www.ilmessaggero.it' karolina sarasua garcia 6 'Vengo negli spogliatoi e ti violento', 'alzati la maglietta e fammi vedere tutto'. Sono solo due delle terribili frasi che Karolina Sarasua García, giocatrice di ...

