Uomini e Donne registrazione 10 ottobre: bacio osé per Gemma, due grandi assenti (Di martedì 12 ottobre 2021) Domenica 10 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne e in studio pare siano accaduti diversi colpi di scena. Il primo riguarda Gemma che, a quanto pare, sembra abbia voltato pagina con un nuovo cavaliere. A generare molto sgomento, però, sono stati anche due grandi assenze. Scopriamo di chi si tratta e cosa è emerso. bacio passionale per Gemma nella registrazione del 10 ottobre Durante le riprese del 10 ottobre di Uomini e Donne si è molto parlato di Gemma Galgani. La dama è tornata finalmente a sedersi al centro dello studio per raccontare le sue vicende amorose. Dopo un inizio piuttosto fiacco dal punto di vista ...

