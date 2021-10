Uccide la compagna con un taglierino e tenta il suicidio (Di martedì 12 ottobre 2021) 77enne Uccide la compagna con una grande ferita alla gola: anche lui ricoverato in ospedale piantonato dai carabinieri Getty ImagesTragedia a Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di 75 anni ha ucciso con un taglierino la donna di 72 con la quale conviveva e avrebbe tentato il suicidio. La tragedia si sarebbe consumata durante una lite. Sono purtroppo risultati inutili i tentativi da parte del 118 di salvare la vita alla donna. I Carabinieri di Manduria stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti avvenuti la mattina di martedì 12 ottobre in un appartamento di edilizia popolare in via Manfredi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Saman Abbas, svolta vicina? Trovati resti organici in un canale Il 112 è stato avvertito dai vicini che hanno sentito le urla ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021) 77ennelacon una grande ferita alla gola: anche lui ricoverato in ospedale piantonato dai carabinieri Getty ImagesTragedia a Manduria, in provincia di Taranto. Un uomo di 75 anni ha ucciso con unla donna di 72 con la quale conviveva e avrebbeto il. La tragedia si sarebbe consumata durante una lite. Sono purtroppo risultati inutili itivi da parte del 118 di salvare la vita alla donna. I Carabinieri di Manduria stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti avvenuti la mattina di martedì 12 ottobre in un appartamento di edilizia popolare in via Manfredi. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Saman Abbas, svolta vicina? Trovati resti organici in un canale Il 112 è stato avvertito dai vicini che hanno sentito le urla ...

