Tlc | As Mediobanca | nel 2020 Tim prima per fatturato | utili wind Tre in spolvero +414%

Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Tra i principali operatori in Italia nel 2020 Tim (business unit italiana) è prima per fatturato (12 mld di euro; -8,4% sul 2019) davanti a Vodafone (5,1 mld di euro; -9,4%), wind Tre (4,9 mld di euro; -3,7%) e Fastweb (2,3 mld di euro; +3,6%), con Iliad in 5° posizione (0,7 mld di euro; +58,3%). E' quanto emerge dall'indagine annuale dall'Area Studi Mediobanca sui 27 maggiori Gruppi mondiali del settore delle telecomunicazioni, ciascuno con un giro d'affari superiore ai 10 mld di euro, negli anni 2016-2020 e nei primi sei mesi del 2021. Escludendo le start-up (Iliad e Open Fiber) e le più piccole Eolo, PosteMobile e Linkem, nel quinquennio Fastweb è l'unica a crescere (+28%), con investimenti industriali superiori alla media italiana.

