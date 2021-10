Titanic, Rose è viva o morta? Il dibattito sul finale divide TikTok (Di martedì 12 ottobre 2021) Su TikTok moltissimi utenti continuano a interrogarsi sulla scena finale di Titanic, non riuscendo a decidere se Rose sia viva o morta poco prima dei titoli di coda. Nonostante siano passati 24 anni, Titanic e il suo finale continuano a interrogare il pubblico. Il dibattito si è spostato su TikTok recentemente che si è nettamente diviso tra chi crede che si tratti di un sogno e chi di un lento e dolce addio. Di cosa stiamo parlando? Se Rose sia viva o morta alla fine del film. Nei minuti finali di Titanic infatti possiamo vedere l'anziana Rose Calvert (Gloria Stuart) addormentarsi nel suo letto dopo aver terminato il racconto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Sumoltissimi utenti continuano a interrogarsi sulla scenadi, non riuscendo a decidere sesiapoco prima dei titoli di coda. Nonostante siano passati 24 anni,e il suocontinuano a interrogare il pubblico. Ilsi è spostato surecentemente che si è nettamente diviso tra chi crede che si tratti di un sogno e chi di un lento e dolce addio. Di cosa stiamo parlando? Sesiaalla fine del film. Nei minuti finali diinfatti possiamo vedere l'anzianaCalvert (Gloria Stuart) addormentarsi nel suo letto dopo aver terminato il racconto ...

