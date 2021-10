Tenta di recuperare qualcosa in un tombino, muore soffocato (Di martedì 12 ottobre 2021) Il cadavere di un uomo, per metà incastrato dentro un tombino, è stato scoperto stanotte in via Palestro a Padova. La macabra scoperta è avvenuta questa notte: la vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, residente non lontano dal luogo della tragedia. Secondo i primi riscontri l’uomo sarebbe morto soffocato nel tombino mentre cercava di recuperare qualcosa, non ci sono segni di violenza sul corpo e, sempre dagli accertamenti, pare che avesse assunto sostanze alcoliche prima del decesso. Sul posto 118, la Polizia scientifica e il medico legale. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Il cadavere di un uomo, per metà incastrato dentro un, è stato scoperto stanotte in via Palestro a Padova. La macabra scoperta è avvenuta questa notte: la vittima è un italiano di 55 anni, originario di Sassari, residente non lontano dal luogo della tragedia. Secondo i primi riscontri l’uomo sarebbe mortonelmentre cercava di, non ci sono segni di violenza sul corpo e, sempre dagli accertamenti, pare che avesse assunto sostanze alcoliche prima del decesso. Sul posto 118, la Polizia scientifica e il medico legale. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L'articolo proviene da Italia Sera.

