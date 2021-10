“Sono stufo”: Pellegatti non si trattiene sui fischi a Donnarumma (Di martedì 12 ottobre 2021) Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato i fischi dei tifosi del Milan a Gianluigi Donnarumma nel match tra Italia e Spagna. In questi giorni di assenza di campionati e soste dovute alle Nazionali ci Sono state molte polemiche attorno alla situazione di Gianluigi Donnarumma. L’attuale portiere del Psg e della Nazionale ed ex Milan è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 12 ottobre 2021) Il giornalista Carloha commentato idei tifosi del Milan a Gianluiginel match tra Italia e Spagna. In questi giorni di assenza di campionati e soste dovute alle Nazionali cistate molte polemiche attorno alla situazione di Gianluigi. L’attuale portiere del Psg e della Nazionale ed ex Milan è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

swaggyadn2 : @deporcdieu @Pirichello Stavo citando il suo tweet, ma evidentemente leggete solo quello che vi pare?? Sono stufo,… - Alex_jsr : Sono stufo della tua mancanza di rispetto per farti sentire superiore e potente - ideeKjaer : @acm95fede Basta non sbagli un tweet sono stufo ora ti seguo - gilnar76 : Pellegatti: «Sono stufo di sentire dei fischi a Donnarumma, è il passato» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - AZambo69 : @PeterSweden7 Scusa c'è posto per quattro persone? Sono stufo del regime nazista Italiano.... -