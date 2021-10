Schianto frontale tra due auto in Friuli, nell'impatto muore una donna (Di martedì 12 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Cime imbiancate in Friuli, lo spettacolo mozzafiato della neve in montagna Il simulatore di cantiere del Friuli pronto a diventare un modello ... Leggi su friulioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Cime imbiancate in, lo spettacolo mozzafiato della neve in montagna Il simulatore di cantiere delpronto a diventare un modello ...

Advertising

infoitinterno : Schianto frontale tra due auto: un ragazzo incastrato tra le lamiere - RPezzucchi : Tragico schianto frontale nella notte a Gorlago: muore un 31enne di Alzano - nuova_venezia : È successo sabato pomeriggio in viale Selva Rosada, inutile purtroppo ogni tentativo di soccorso per la vittima - ArezzoNotizie : Schianto auto scooter, 14enne portato a Careggi in codice rosso - nuova_venezia : Intervento dell’elisoccorso in via Roma destra dopo lo schianto tra una Ford Mondeo con marito e moglie e un furgone -