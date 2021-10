Sanremo 2022, spuntano i cantanti big in gara: Amadeus fa il colpaccio (Di martedì 12 ottobre 2021) Confermato per il terzo anno consecutivo, Amadeus si è messo a lavoro per Sanremo 2022. La data d’inizio è stata fissata come da tradizione a febbraio e al suo fianco ci sarà Fiorello con tanti altri co-conduttori e tante altre co-conduttrici. L’attenzione, tuttavia, è sui cantanti che saliranno sul prestigioso teatro dell’Ariston. Cancellata la categoria nuove proposte, il conduttore avrebbe già messo a segno un vero e proprio colpo da novanta. Sanremo 2022: le novità del Festival Da quando è stato confermato, Amadeus non ha perso tempo. E’ da settimane al lavoro per il suo terzo Festival di Sanremo consecutivo. Al suo fianco ci sarà l’amico fidato Fiorello e teoricamente anche a Jovanotti che dovrebbe completare il trio di apertura della prima ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 12 ottobre 2021) Confermato per il terzo anno consecutivo,si è messo a lavoro per. La data d’inizio è stata fissata come da tradizione a febbraio e al suo fianco ci sarà Fiorello con tanti altri co-conduttori e tante altre co-conduttrici. L’attenzione, tuttavia, è suiche saliranno sul prestigioso teatro dell’Ariston. Cancellata la categoria nuove proposte, il conduttore avrebbe già messo a segno un vero e proprio colpo da novanta.: le novità del Festival Da quando è stato confermato,non ha perso tempo. E’ da settimane al lavoro per il suo terzo Festival diconsecutivo. Al suo fianco ci sarà l’amico fidato Fiorello e teoricamente anche a Jovanotti che dovrebbe completare il trio di apertura della prima ...

Advertising

IlContiAndrea : Torino d’un colpo si è risvegliata mejo degli albergatori di Sanremo. Per maggio 2022 Hotel già quasi tutti pieni e… - antonellaa262 : L’Amica Geniale 3: le nuove attesissime vicende di Lila e Lenù arriveranno su Rai 1 nel febbraio 2022 dopo il Festi… - Sanremo__2022 : RT @NaliOfficial: EVA + EVA il video Fuori ora ????? Vi lascio il link - Sanremo__2022 : RT @VEVO_IT: Un inizio di settimana da urlo con il lyric video di MAMMAMIA dei @thisismaneskin ???? Noi stiamo cantando a squarciagola, e voi… - Sanremo__2022 : Oggi regaliamoci #UnaGrandeFesta proprio come gli piace Non sarà di certo un'estate tridimensionale ma un autunno d… -